[아시아경제 이준형 기자] 현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 4,815 전일대비 255 등락률 -5.03% 거래량 501,928 전일가 5,070 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 현대무벡스, 커뮤니티 활발... 주가 -11.56%.엔에치스팩14호, 최대주주 현대엘레베이터로 변경엔에이치스팩14호, 커뮤니티 활발... 주가 -0.14%. close 는 중국 상하이사츠 국제무역유한공사와 타이어 공정자동화 설비 공급 계약을 체결했다고 19일 공시했다.

계약금액은 281억원 규모로 현대무벡스 현대무벡스 319400 | 코스닥 증권정보 현재가 4,815 전일대비 255 등락률 -5.03% 거래량 501,928 전일가 5,070 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 현대무벡스, 커뮤니티 활발... 주가 -11.56%.엔에치스팩14호, 최대주주 현대엘레베이터로 변경엔에이치스팩14호, 커뮤니티 활발... 주가 -0.14%. close 의 지난해 매출액 1975억원의 14.2%다. 계약기간은 이달 17일부터 오는 2024년 2월28일까지다. 공급 지역은 유럽 세르비아다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr