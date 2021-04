마시모 자네티 "젊은 한국 연주자들과 베토벤 피아노 협주 기대"

경기필, 베토벤 피아노 협주곡 전곡 연주 시리즈 'Five for Five' 공연

[아시아경제 최동현 기자] "코로나19라는 어려운 상황에서도 한국에서 독특하고 젊은 라이징스타들과 협력할 수 있는 콘서트를 기획하고 싶었다."

마시모 자네티 경기필하모닉오케스트라 예술감독은 19일 서울 중구 한 식당에서 가진 기자간담회에서 이 같이 밝혔다. 자네티 예술감독은 "지난해가 베토벤 탄생 250주년이었음에도 코로나19 여파로 그의 음악을 연주할 기회가 매우 적었다"면서 "이번 기회로 베토벤의 피아노 협주곡을 소개할 수 있어 매우 기쁘다"고 말했다.

경기필하모닉오케스트라가 5개의 베토벤 피아노 협주곡 전곡 연주 시리즈를 오는 24일부터 내달 8일까지 보름간 진행한다. 공연은 3개 시리즈로 구성됐으며 각 시리즈당 2회 공연한다.

첫번째 시리즈인 'Five For FiveⅠ'는 이달 24일 성남시 분당구 성남아트센터와 26일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 진행한다. 두번째 시리즈 'Five For Five Ⅱ'는 5월1일 수원시 팔달구 경기아트센터와 5월2일 고양시 일산동구 고양아람누리에서 연다. 마지막으로 'Five For Five Ⅲ'는 5월7일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀과 5월8일 경기아트센터 대극장에서 공연한다.

이번 공연은 젊은 신예 피아니스트들이 이끌어 간다. 선율, 정지원, 윤아인, 박재홍, 임주희가 베토벤 피아니즘의 정수를 선보일 예정이다.

젊은 시절 베토벤의 생기가 넘치는 피아노협주곡 1번은 선율이, 음악적 유희가 돋보이는 2번은 정지원이, 작곡가로서 자신만의 어법을 찾아낸 3번은 윤아인이 협연한다. 또 피아노협주곡의 새로운 장을 연 4번은 박재홍이, 대장정의 끝을 장식할 베토벤 최대의 역작 5번 ‘황제’는 임주희가 협연한다.

베토벤 피아노 협주곡 전곡 외에도 베토벤 프로메테우스의 창조물 서곡, 베토벤 코리올란 서곡, 베토벤 로망스 1·2번, 베토벤 교향곡 7번 등 베토벤의 작품으로만 구성했다. 이번 시리즈는 2019년부터 시작된 ‘베토벤 전곡 사이클’의 연장선상이다.

마시모 자네티 예술감독은 “코로나19라는 비극 속에 젊은 연주자들은 설 무대를 잃어버렸다"며 "경기필은 이들을 위해 무대 기회를 제공하고 젊은 연주자들을 널리 알리는 역할을 할 것”이라고 기대했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr





