박준영 해수장관 후보 "일본 오염수 해양방류 철회에 최우선"

"관계부처와 협동해 국제기구 협력방안 강구"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 박준영 해양수산부 장관 후보자는 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정에 대한 정부 대응과 관련해 "최우선은 해양방류 계획을 철회하도록 하는 것"이라고 19일 밝혔다.

박 후보자는 이날 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 "국민의 생명, 안전에 최우선을 두고 강력하게 대응하고 해수 분야에서 가능한 모든 조치를 강구하겠다"며 이 같이 강조했다.

그는 "외교통상부, 원자력안전위원회 등 관계부처 협동으로 국제기구와 협력방안을 강구하고 있다"며 "해수부 차원에서는 오는 10월 런던협약·의정서 등 당사국 회의가 예정돼 있다. 계속적으로 국제사회와 공조를 강화하겠다"고 말했다.

일본의 원전 오염수 방류 결정에 대한 대응으로 해수부는 해양 방사능 감시망 및 수산물 안전관리 방사능 검사를 확대했다. 식품의약품안전처와 공동으로 안전관리를 실시하고, 유통이력제 정착 및 원산지 단속 강화에도 나섰다.

박 후보자는 최근 정부 태스크포스(TF)가 일본의 원전 오염수 방류의 유해성이 없다는 결론의 보고서를 낸 것과 관련해서는 "인정할 수 없다"는 입장을 내놨다. 그는 "원전 오염수 해양방출시 (오염수가) 어떻게 확산되고 어떤 영향을 미칠지 (조사) 모델을 고도화하는 작업중"이라며 "방출 농도, 방출량, 방출시기 등 구체적인 조건이 정해져야 결과가 나오기 때문에 지금 오염수가 인체에 유해한지 아닌지를 말할 수는 없다"고 설명했다. 이어 "방사능 오염 자체에 대한 위험성에 대해 경각심을 갖는 차원에서 대응방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

향후 해운재건 5개년 계획, 수산 공익 직불제 등 문재인 정부에서 추진한 정책이 성과를 낼 수 있도록 하겠다는 점도 언급했다.

그는 "글로벌 선사, 국가와 비교하면 아직 규모나 경쟁력이 만족스럽지 못한 상황으로 해운산업의 신성장 방안을 고민할 것"이라며 "어촌뉴딜 300, 수산 공익 직불제 시행에도 불구하고 소멸 단계인 어촌 재생에 수산정책의 포인트를 맞추려고 한다"고 했다.

