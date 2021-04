피부관리 전문 ‘라벨라 에스테틱’ 오픈 및 할인이벤트 실시

노출이 잦아지는 여름철에 대비해 벌써부터 본격적인 피부관리를 시작하는 이들이 늘어나고 있는 가운데, 광교피부관리 전문업체 라벨라 에스테틱(원장 손두희)이 새롭게 문을 열고 이달부터 운영에 들어갔으며 오픈기념 이벤트도 진행 중이다.

광교 호수공원 인근에 위치한 라벨라 에스테틱은 퍼스널 케어를 전문으로 함으로써 개인에 맞는 트러블, 다크스팟, 산전산후 케어 등 다양한 피부관리 서비스를 받을 수 있도록 한 곳으로, 이를 위해 피부 고민들에 대한 이해도가 높은 전문 테라피스트들로 스탭진이 구성되어 근본적인 원인부터 개선시키는데 중점을 두고 있다.

100% 예약제로 진행되는 라벨라 에스테틱 피부관리 케어는 우선 바디체크로 체형을 체크한 뒤 그 결과에 맞춘 관리를 시행하게 되는데, 피부고민의 근본적인 원인을 개선하기 위해 전문 코스메슈티컬 제품을 사용한다는 점도 특징이다.

특히 산모전용 케어로 산전, 산후 빠른 회복과 태아와 산모의 스트레스를 경감시켜주고 호르몬과 체형 변화로 인한 산모들의 고민을 해결해주는 데에도 신경 썼다.

손두희 원장은 트리니티 스파 부매니저, 쉐라톤호텔 스파, 피부과 실장 등의 경력을 쌓아온 피부전문가로, 그간의 경력을 통해 습득한 지식과 노하우를 바탕으로 강의를 해 오기도 했다. 또한 이를 관리프로그램으로 만들어 광교 인근지역 피부관리를 필요로 하는 고객들에게 서비스하기 위해 라벨라에스테틱을 오픈하게 된 것으로 알려졌다.

라벨라 에스테틱은 현재 오픈기념 이벤트로 50% 상당의 할인을 진행 중에 있어 평소 피부관리가 필요했던 경우 기회가 될 것으로 보인다.

손두희 원장은 “현대인들에 맞춰 부위별 맞춤 관리를 통해 피부를 효과적으로 개선시키도록 해 피부를 건강하게 만들어드리고자 준비하게 됐다”며 “합리적인 가격과 항상 청결하게 유지되는 위생을 우선시 하고 마음의 안식처가 되는 에스테틱을 지향함으로써 고객 만족도를 높이기 위해 노력하겠다”고 전했다.

라벨라 에스테틱에 대한 자세한 사항 확인 및 할인내용 문의는 공식 인스타그램과 블로그, 카카오톡 채널로 가능하다.

