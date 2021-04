CJ오쇼핑, 우수 中企 협력사 10곳 선발…연구개발비 총 3억 지원

CJ오쇼핑, 중소 협력사 10곳, 총 3억 R&D 비용 지원…2019년부터 시행

대중소기업농어업협력재단·한국생산성본부 체결한 '혁신 파트너십 사업' 일환

"유통사 역할 이상의 중소 협력사 지원 정책으로 ESG 경영 다각화할 것"

[아시아경제 김유리 기자] CJ오쇼핑은 중소기업 협력사 중 10곳을 선발해 연구개발(R&D)비 총 3억원을 지원한다고 19일 밝혔다. 2019년 이후 올해 세 번째 시행하는 제도다.

CJ오쇼핑은 사업 계획, 성장 잠재력 등을 기준으로 동반성장 협약 협력사 중 10곳을 선발했다고 말했다. 올해는 태석광학, 대경아이엔씨, 한국미라클피플사, 보국전자, 온니포유, 휴롬엘에스, 엠에이치티, 가누다, 유웰데코, 풍림전자가 선정됐다. CJ오쇼핑은 이들 협력사에 각 3000만원의 R&D 지원금을 전달한다. 지원 대상 기업은 신상품을 개발하거나 기존 상품의 품질을 개선하는데 이 금액을 사용할 예정이다.

이 제도는 2019년 대중소기업농어업협력재단·한국생산성본부와 맺은 '혁신 파트너십 사업' 협약의 일환으로 진행되고 있다. CJ오쇼핑이 비용을 출연하고 대중소기업농어업협력재단은 협약 체결 및 자금 지원을 담당한다. 한국생산성본부는 중소기업 경영 컨설팅을 수행한다. CJ 오쇼핑은 '혁신 파트너십 사업'에 올해 R&D 지원금액인 3억원을 출연, 2019년부터 총 9억원을 지원했다.

CJ오쇼핑은 연구개발 비용 지원 제도 시행 후 지난해까지 총 20개 협력사를 지원했다. 신제품 개발을 위해 노력 중이나 투자 여력이 안돼 고민인 중소기업 협력사에 실질적인 도움을 제공해줘 호응이 높다는 설명이다. 선글라스와 안경테 전문 회사 태석광학은 지원금 3000만원을 금형 제작비에 투자해 140여개 안경 부품 몰드와 안경테 샘플을 만들었다. 이렇게 탄생한 태석광학 브랜드 '서포트라이트'는 CJ오쇼핑 '히트 안경테'가 됐다. 대경아이엔씨는 기존 인기 상품 '시메오 에어프라이어'를 업그레이드한 '시메오 에어프라이어 턴앤고' 상품을 출시했으며 이 상품은 현재 CJ오쇼핑 인기 프로그램 '최화정쇼' 등에서 호응을 얻고 있다. CJ오쇼핑은 지원 제도를 통해 탄생한 신상품 판매까지 적극적으로 지원하고 있다고 설명했다.

이호범 CJ오쇼핑 대외협력담당 사업부장은 "R&D 비용 지원 제도는 상품 경쟁력을 높이기 때문에 매출 상승으로 이어지며 궁극적으로 고객-제조사-유통사가 함께 만족할 수 있다"며 "판매 촉진이나 판로 지원 등을 넘어 중소 협력사의 사업 근본 경쟁력을 키우는 지원 정책 등으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 방식을 다각화해 나갈 것"이라고 말했다.

