롯데온, 어린이날 선물 기획전…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 다음달 2일까지 어린이날 선물ON 행사를 진행해 레고, 영실업, 손오공 등 어린이날 인기 선물 상품을 최대 50% 저렴한 가격에 판매한다고 19일 밝혔다.

행사기간에는 장난감을 포함해 유아동 상품 구매 시 사용 가능한 15%, 20% 할인 쿠폰을 제공한다. ID당 최대 3매까지 수령 가능하며, 행사기간에만 사용할 수 있다. 또한 오는 25일까지 선착순 3만 명에게 다른 중복과 중복 사용이 가능한 5% 할인 쿠폰을 증정한다.

유명 브랜드 데이를 운영해 특정 날에 추가 할인 혜택도 제공한다. 어린이날 선물로 가장 인기가 높은 레고는 특별히 오는 21일까지 레고 브랜드 위크를 진행해 인기 상품을 최대 25% 할인 판매한다. 26일에는 쁘띠엘린 상품을 최대 50% 할인된 가격에 선보이며, 27일에는 뽀로로, 띠띠뽀, 타요 등 신상품을 최대 25% 할인 판매한다.

오는 23일 0시부터는 지난해 큰 인기를 끌었던 레고 슈퍼 마리오 시리즈의 2탄인 레고 슈퍼 마리오 루이지 스타터팩을 사전 예약 판매한다. 구매하는 모든 고객에게 사전 예약 사은품을 증정하며, 행사카드로 결제 시 7% 카드 즉시 할인 혜택을 받을 수 있다.

롯데온 관계자는 “어린이날을 2주 가량 앞두고 어린이날 선물 기획전을 진행한다”며 “어린이날 선물을 온라인에서 구매하는 고객이 늘어날 것으로 예상하는 만큼 혜택을 강화하고, 준비 물량을 전년대비 50% 이상 늘렸다”고 말했다.

