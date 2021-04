KOTRA, 19일부터 '중국지역 온라인 한국 상품전' 개최

중국 수출 확대 지원…2주간 진행

中 21개 지역 무역관장·전문가 참석 웨비나도 열어…O2O 상담회 병행

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 국내 중소·중견기업의 중국 시장 진출을 지원하기 위해 19일부터 2주간 '중국지역 온라인 한국 상품전'을 개최한다고 18일 밝혔다.

KOTRA는 참가기업 제품을 디지털 무역 플랫폼 '바이코리아' 온라인 전시관에서 사전 홍보한다. 또 최근 온라인 마케팅 추세에 맞춰 위챗, 바이두 등 중국의 대표 사회관계망서비스(SNS) 플랫폼을 활용한 홍보 마케팅도 추진한다.

일부 지역에서는 참가기업 제품이 전시된 오프라인 상담장에 중국 바이어가 방문해 비대면 화상으로 국내 기업을 만나는 O2O(온·오프라인 연계) 상담회도 병행한다.

한국 상품전과 연계해 19일부터 5일간 중국 권역별 진출전략과 시장 트렌드를 주제로 한 웨비나(웹 세미나)도 열린다. 중국 지역 무역관장 21명이 연사로 나서 지역별 최근 시장 트렌드 변화와 진출 전략을 발표한다.

또 빅데이터, 시험인증, 지식재산권, 온라인 마케팅, 개인정보보호법 등 중국 시장 진출에 필요한 5대 주제별로 전문가 5명이 관련 내용의 이해를 돕는다. 웨비나 참가자들은 5일간 관심 지역과 주제를 선택할 수 있으며 연사와의 실시간 질의응답 기회도 얻는다.

KOTRA는 이번 중국지역 한국 상품전 종료 뒤에도 기업별 상담 결과에 따라 우리 기업들의 수출 성과 창출을 위해 후속 관리를 계획하고 있다. 샘플 전달은 물론 우리 기업과 바이어와의 상시 화상상담과 대리 방문 상담 등을 지원할 예정이다.

홍창표 KOTRA 중국지역본부장은 "중국은 지역마다 사업 환경이 달라 그 특성에 대한 이해를 바탕으로 맞춤형 진출 전략을 세워야 한다"며 "중국 제14차 5개년 경제발전 계획이 가져올 시장 환경의 변화에 우리 기업이 더욱 유연하게 대응할 수 있도록 지원 사업을 확대하겠다"고 말했다.

