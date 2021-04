'사망자 비중 53%' 질식재해, 봄에 가장 많았다…경보 발령

고용부, 최근 10년간 질식재해 분석 결과 발표

오폐수처리, 하수도·맨홀, 축사분뇨처리 등서 다발

6월까지 질식재해 취약사업장 집중 예방점검 추진

공공하수처리, 하수도·맨홀 등 지자체 발주공사 기술지도

[세종=아시아경제 문채석 기자] 사고를 당한 이의 53.2%가 죽음을 맞은 질식재해가 봄철에 가장 많이 발생한 것으로 나타났다. 정부는 질식위험 경보를 발령했다.

고용노동부는 2011년부터 10년간 발생한 질식재해 분석 결과를 18일 밝혔다. 질식재해는 전체 재해자의 53.2%가 사망할 정도로 치명적인 재해다. 일반 사고성 재해의 사망자 비중 1.1%보다 압도적으로 크다.

고용부에 따르면 10년간 195건의 질식재해로 316명이 피해를 입었다. 이 중 절반이 넘는 168명이 사망했다.

주목할 점은 봄철인 지금 질식재해가 가장 많이 발생한다는 사실이다. 봄철은 61건(31.3%)으로 여름(49건·25.1%), 겨울(47건·24.1%), 가을(38건·19.5%)보다 많았다.

날씨가 따뜻해져 미생물이 활발히 번식하면 작업공간 내부의 산소를 갉아먹는다. 고농도 황화수소도 발생한다. 이 때문에 오폐수처리·정화조, 하수도·맨홀, 축사분뇨 처리시설 등에서 질식재해가 많이 발생했다.

고용부는 오는 6월까지를 '질식재해 예방 집중 지도점검 기간'으로 정하기로 했다. 오폐수처리시설·정화조, 하수도·맨홀, 축사분뇨 처리시설 등을 우선 점검할 예정이다. 점검 중에 ▲밀폐공간 출입금지 조치 및 경고표지 설치 ▲환풍기, 유해가스 측정기, 송기마스크 등 재해예방장비 보유 및 사용 ▲밀폐공간작업프로그램 수립·시행 여부 등을 중점적으로 확인할 방침이다.

고용부는 한국산업안전보건공단, 민간재해예방기관 및 관련 단체 등과 함께 취약사업장에 질식재해 발생 가능성을 신속히 전파하기로 했다. '질식재해 예방 자율점검표'를 배포할 방침이다.

특히 공공부문에서 주로 발주하는 하수도·맨홀 현장에 대해서는 지방자치단체와 협력해 안전관리를 강화할 예정이다. 전문 업체들에 대한 현장점검을 통해 안전보건조치 이행 여부를 확인하고, 가스측정기 등 기본 예방 장비를 보유하도록 지도해 나갈 예정이다.

김규석 고용부 산업재해예방보상정책국장은 "밀폐공간에선 호흡 한 번만 잘못해도 질식사할 수 있다"며 "사업장의 밀폐공간이 어디인지, 산소농도나 유해가스 농도는 얼마인지 확인해야 하고, 작업 중에도 반드시 환기를 해야 한다"고 당부했다.

