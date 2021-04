김부겸 총리 내정자, 18일부터 청문회 준비 본격화

[아시아경제 이민지 기자] 김부겸 국무총리 내정자가 인사청문회 준비를 본격화한다.

17일 총리실에 따르면 김 내정자는 휴일인 18일 오후 종로구 통의동 금융연수원에 마련된 사무실에 들러 '청문회 준비단'과 인사하고 인사청문 현안을 검토할 계획인 것으로 전해졌다.

김 내정자는 총리 지명 당일인 지난 16일 사무실을 찾아 구윤철 국무조정실장으로부터 첫 보고를 받았다. 이날 사무실 방문은 비공식적인 일정으로, 공식적으로는 오는 19일 오전 첫 출근을 하게 된다.

청문회 준비단은 전략팀, 정무팀, 신상팀, 언론팀, 행정지원팀 등 5개 팀으로 구성됐으며 구 실장이 준비단장을, 최창원 국무1차장이 부단장을 맡는다.

문재인 대통령이 전임인 정세균 전 총리의 사의를 수용했기 때문에 당분간 총리직은 당분간 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 대행 체제가 된다.

