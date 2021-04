[아시아경제 이정윤 기자] 베뉴지 베뉴지 019010 | 코스닥 증권정보 현재가 2,320 전일대비 145 등락률 +6.67% 거래량 2,980,089 전일가 2,175 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 【전문가의견】 전기차 보조금 늘어난다...'2차전지 관련주' 미소 활짝 그랜드백화점 거래 정지, 15일 해제 그랜드백화점, 상호명 '베뉴지'로 변경 close 는 16일 충남 천안시 서북구 불당동에 위치한 토지를 650억원에 양도 결정했다고 공시했다. 양도기준일은 오는 7월 16일로 거래상대방은 엠앤케이다. 양도 목적은 “유형자산 처분으로 인한 재무구조 개선”이라고 밝혔다.

