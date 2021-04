[프로필]삼성·벨연구소 출신 전기컴퓨터공학자…임혜숙 과기정통부 장관 내정자

[아시아경제 김봉수 기자] 문재인 대통령은 16일 과학기술정보통신부 장관에 임혜숙(58) 현 국가과학기술연구회 이사장을 내정했다.

임 내정자는 이화여자대학교 전자전기공학전공 교수 출신으로, 서울 송곡여고ㆍ서울대 제어계측공학과(학사ㆍ석사)를 나와 미국 텍사스주립대(오스틴캠퍼스)에서 전기컴퓨터공학 박사 학위를 받았다. 삼성 휴렛팩커드, 미국 벨 연구소, 시스코 시스템즈 연구원으로 재직했고, 이화여대 공과대학 학장과 대한전자공학회 회장을 역임했다.

임 내정자는 지난 1월 과학기술연구회 이사장에 임명됐다가 3개월 만에 국가의 과학기술ㆍ정보통신 정책을 총괄하는 자리에 오르게 됐다.

청와대는 임 내정자를 과학기술연구회 이사장에 임명할 당시 "과학기술 분야 25개 정부출연 연구기관을 대표하는 국가과학기술연구회의 역대 최연소이자 최초의 여성 이사장"이라면서 "열정적 자세와 참신한 시각, 소통능력을 바탕으로 R&D 100조원 시대에 과학기술이 국민 안전과 삶의 질 향상을 뒷받침하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 인사 배결을 설명한 바 있다.

다음은 임 내정자의 주요 약력.

▲1963년(58) ▲서울 송곡여고 ▲서울대 제어계측공학과(학사ㆍ석사) ▲미 텍사스주립대(오스틴캠퍼스) 전기컴퓨터공학 박사 학위 ▲삼성 휴렛팩커드 ▲미국 벨 연구소 ▲시스코 시스템즈 연구원 ▲이화여대 공과대학 학장 ▲대한전자공학회 회장 ▲이화여대 전자전기공학전공 교수 ▲한국공학한림원 정회원

