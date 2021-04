성윤모 산업통상자원부 장관과 최태원 대한상공회의소 회장 등 참석자들이 16일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 탄소중립 산업전환 추진위원회에서 기념촬영을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.