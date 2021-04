[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 경남도지사는 세월호 7주기인 16일 "세월호의 진실을 밝혀야 한다는 우리 모두의 숙제를 함께 풀어가겠다"고 밝혔다.

김 지사는 자신의 페이스북에 '세월호 참사 잊지 않았습니다. 앞으로도 절대 잊지 않겠습니다'는 제목과 함께 글을 올렸다.

김 지사는 "참사의 아픔을 온몸으로 견뎌내고 계신 유가족과 생존 피해자 여러분께 다시 한번 위로의 마음을 전한다"며 "세월호 참사 이후 국가의 존재 이유를 묻는 질문에 마주했고, 국민의 생명과 안전에 대한 국가의 책임을 확인했다"고 말했다.

그러면서 "똑같은 아픔이 반복되지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이어 "세월호 참사는 우리가 풀어야 할 숙제로 여전히 남겨두고 있다"며 "가야 할 길이 멀지만, '세월호의 진실을 밝혀야 한다'는 숙제를 함께 풀어가겠다"고 다짐했다.

