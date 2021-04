청양군 농특산물 공동브랜드 '칠갑마루' 특별전…농가·소상공인 35곳 참여

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 청양군 '칠갑마루' 특별전을 열고, 청양군 지역 농특산물 판로 확대에 나선다고 16일 밝혔다. 칠갑마루는 청양군 농특산물 공동브랜드로, 19일부터 내달 31일까지 진행되는 이번 행사에서는 농가·소상공인 35곳이 모여 80여 개 상품을 선보인다.

소비 촉진을 위해 행사 기간 10% 할인 쿠폰도 제공한다. 1만원 이상 구매 시 최대 2만원까지 할인받을 수 있으며 1인당 3번 중복 사용 가능하다. 위메프 관계자는 "코로나 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역 농가·소상공인들을 돕기 위해 기획전, 라이브커머스, 쿠폰 혜택 등 다양한 제휴 방식을 모색하고 있다"며 "지역 소상공인 성장을 지원하는 동시에 위메프 고객에게는 여러 지역의 우수한 특산물을 좋은 가격에 제공할 계획"이라고 말했다.

