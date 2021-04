황교익 "문파, 문재인은 물론 민주당도 죽일 것"...진중권 "무섭게 왜 이래"

[아시아경제 김소영 기자] 맛칼럼니스트 황교익이 강성 친문 지지자들의 행보를 공개 비판하며 이른바 '문파'를 해체해야 한다고 주장했다.

황씨는 15일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "일부 문재인 지지자 중에 온라인에서 집단으로 행동하는 이들이 있다"며 "스스로 문파라고 말하고 있지만 '사람이 먼저다'라는 문재인 정신을 철저히 짓밟고 있을 뿐"이라고 말했다.

그는 "이들의 가장 큰 특징은 심한 욕설을 한다는 것"이라며 "태극기부대의 욕설보다 더 심하고 일베 수준의 반인륜적인 욕설도 한다. 뉴스 댓글이나 인터넷 게시판에서만 하는 것이 아니라 공격대상에게 직접 메시지나 메일을 보낸다는 것도 한 특징"이라고 지적했다.

그러면서 "이들의 존재는 문재인 대통령 선거 운동 기간에 드러났고, 그때 이미 '문파가 최종에는 문재인을 죽일 것이다' 이런 말이 돌았다"며 "다수가 더불어민주당 당원인 것으로 아는데, 내버려두면 이들이 문재인은 물론 민주당도 죽일 것"이라고 우려를 표했다.

황씨는 "문파는 문재인 이름으로 욕설을 하는 집단으로, '양념'의 비판이나 비난 수준이 아니다"라며 "아무리 정치판이 개싸움을 하는 데라고 해도 지켜야 하는 선이 있다. 그 선을 한참 넘었다. 당장에 해체시켜야 한다"고 강력하게 주장했다.

이에 진중권 전 동양대 교수는 황씨의 해당 글을 공유하며 "갑자기 왜 이래 무섭잖아"라고 적었다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr