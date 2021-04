비행기 이륙 5시간 지연시킨 살벌한 여성 승객 난투극…"선반 때문에"

[아시아경제 김봉주 기자] 터키 이스탄불 항공의 비행기 안에서 여성 승객들 사이의 난투극이 벌어져 이륙이 5시간 넘게 지연됐다.

14일(현지시간) 더선 등 해외언론에 따르면 지난 10일 이스탄불 항공의 튀니지행 비행기(TU216편) 안에서 기내 선반 사용 문제로 싸움이 벌어졌다.

당시 상황을 담은 영상이 같은 비행기를 탑승한 승객들에 의해 촬영돼 SNS에 공유되면서 화제가 됐다.

영상을 보면, 금발의 한 여성이 다른 여성의 머리채를 잡아당겼다. 상대편 여성은 손으로 상대방의 머리를 밀어내며 욕설을 내뱉었다.

주먹을 휘두르며 다른 여성의 옷을 잡아 뜯는 여성도 있었다.

이번에 공개된 난투극은 기내 선반 사용 문제로 다투다 발생한 것으로 보인다고 더선은 추측했다.

승무원과 보안요원들이 필사적으로 상황을 진전시키려 했지만, 여성들의 분노는 쉽게 사그라지지 않았다.

결국 무려 5시간이나 지체된 뒤에야 비행기가 이륙할 수 있었다.

항공사 측은 "이번 기내 폭력 사태로 비행기 이륙이 5시간 이상 지연되면서 막대한 재정적 손실이 발생했다. 이 사건에 대한 추가 조사를 진행하고 있다"라고 전했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr