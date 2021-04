“어려운 이웃에게 웃음과 희망을” ㈜아쿠아펫랜드, 사랑의 쌀 나누기 행사 진행

국내 최대규모 관상어 테마파크몰 ‘아쿠아펫랜드’가 착공을 앞두고 지역사회와의 상생을 위해 후원품을 전달하는 자리가 마련됐다.

㈜아쿠아펫랜드에 따르면 시흥시 1% 복지재단이 주관하고 ㈜아쿠아펫랜드가 후원한 ‘아쿠아펫랜드 시흥시 1% 복지재단 후원품 전달식’이 4월 15일(목) 경기도 시흥시 정왕동에 위치한 ‘아쿠아펫랜드’ 홍보관에서 진행되었다.

이날 전달식에는 심홍석 ㈜아쿠아펫랜드 대표, 윤진철 시흥시 미래전략담당관, 천숙향 시흥시 1% 복지재단 사무국장 등이 참석했다. ㈜아쿠아펫랜드는 행사를 통해 시흥시 관내에서 생산한 쌀 ‘햇토미’ 10kg 300포(총 3,000kg)를 시흥시 1% 복지재단에 전달하였다. 후원품은 각 동 행정복지센터로 개별 배송될 예정이다.

심홍석 대표는 “국내 최대 규모의 관상어유통단지인 ‘아쿠아펫랜드’를 국내 최초로 조성하면서 해당 유통단지가 들어설 경기 시흥시 지역사회에 공헌하고자 후원품 전달 행사를 기획했다.”며 “이번 쌀 후원뿐만 아니라 아쿠아펫랜드 조성에도 힘써 시흥시에 따뜻한 온정도 나누고 나아가 지역발전에도 이바지할 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 말했다.

한편, 대신자산신탁(시행)과 신세계건설(시공)은 4월 경기 시흥시 정왕동 일원에서 ‘아쿠아펫랜드’ 복합쇼핑몰을 분양한다. 지하 1층~지상 5층, 연면적 63,562㎡(계획) 규모로 조성된다. ‘아쿠아펫랜드’는 관상어테마파크를 컨셉으로 한 4세대 복합쇼핑몰로, 엔터테인먼트가 가미된 몰 형태의 복합쇼핑몰에 체험커뮤니티를 더한 상업시설의 형태로 들어설 예정이다. 이로써 단순 소비만 이뤄지는 곳이 아닌 관광지처럼 방문객들이 체험하고 즐기면서 시간을 소비하는 문화를 접목시킨 새로운 트렌드의 복합쇼핑몰로 자리잡을 전망이다.

아쿠아펫랜드는 상권 활성화를 위한 특화 설계를 구성했다. 지상 1층에 아쿠아펫 시설 존을 조성해 이 곳에 세계 희귀 관상어 및 전문어종 등을 전시하고 판매해 방문객들에게 즐거움을 선사할 계획이다. 또한 지상 2층부터 5층까지도 다양한 체험시설과 볼거리를 도입할 예정이다. 이처럼 아쿠아펫랜드는 국내 유명한 아쿠아리움 그 이상의 볼거리와 체험거리를 제공하는 하나의 테마파크몰로 탄생해 연 150만 명의 풍부한 방문객 수요가 유입될 것으로 예상된다.

또한 반경 아쿠아펫랜드 반경 3km 내에 입주했거나 입주예정인 가구수가 약 1만4,000여 가구다. 시화MTV(시화멀티테크노밸리) 내 종사자 수도 약 25만여 명으로 추정돼 풍부한 배후수요를 갖추고 있다.

아울러 ‘아쿠아펫랜드’ 일대에 해양생물체험관, 아쿠아 펫 테마공원, 컨벤션센터 등을 추가로 조성해 인근 오이도 해양단지, 월곶포구, 시화방조제 등과 연계, 경기도를 대표하는 관광단지로 재탄생할 것으로 기대를 모으고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr