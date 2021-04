고용노동부 남부지청 진입 시도한 공공운수노조 3명 체포

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 영등포경찰서는 'LG 부당노동행위'를 주장하며 기자회견을 하다 경찰과 충돌한 공공운수노조 서울지부 간부 3명을 공무집행방해 등 혐의로 현행범 체포했다고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 이날 정오께 서울 영등포구 고용노동부 남부지청 앞에서 지청장 면담을 요청하며 건물 내부 진입을 시도하다 이를 막는 경찰과 몸싸움을 벌인 혐의를 받고 있다.

앞서 노조 측은 LG가 LG트윈타워 건물을 청소하는 노동자들을 부당해고하고, 노조 탈퇴를 권유했다며 고용노동부의 수사를 촉구하는 기자회견을 열고 지청장 면담을 요구했다.

노조는 "지청이 노조의 면담 요청을 일절 거부하고 경찰 뒤에 숨었다"며 "문을 완전히 닫아걸고 민원인 출입조차 막으면서 불만이 노조에 향하도록 유도했다"고 주장했다.

LG트윈타워 건물을 관리하는 LG그룹 계열사 '에스엔아이코퍼레이션은 지난해를 끝으로 청소노동자들이 소속된 하청업체 '지수아이앤씨'와 계약을 마무리했다. 노동자들은 지난해 12월 31일 해고됐다.

