[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 비상대책위원회의 현장 참석자 가운데 코로나19 확진자가 발생, 민주당 비대위원을 포함한 당 관계자 11명에 대한 전원 귀가조치가 15일 이뤄졌다.

당 관계자는 “부산시당에서 전날 부산에서 열린 비대위를 취재하던 사진기자가 코로나19 확진판정을 받았다고 통보받았다”며 “참석자들은 모든 일정을 취소하고 코로나19 검사를 받기로 했다”고 말했다.

이날 회의에 참석했던 도종환 비대위원장과 민홍철, 이학영, 김영진, 신현영, 오영환, 박정현 비대위원 등은 코로나19 검사를 받은 뒤 자택에서 대기하며 방역당국의 역학조사 결과를 기다리게 된다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr