지역별 新전략산업 키운다…'지역산업정책연구회' 출범

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 지역별 전략산업 육성을 위한 지자체·산·학·연 협의체인 '지역산업정책연구회'를 출범한다고 15일 밝혔다.

연구회에는 산업부, 지자체, 한국산업기술진흥원(KIAT), 지역 혁신기관 및 대표기업, 전략기획단 PD 등 다양한 전문가가 참여한다.

정책 제안 및 연구회 관련 안건 의결을 하는 '총괄위원회', 지역별 전략산업 도출 및 사업 발굴 지원을 하는 '기획위원회', 주력업종 2∼3개를 포함한 대표 기업이 참여해 산업 동향을 공유하는 '업종별협의회' 등 3개 위원회로 구성된다.

연구회는 포스트 코로나 시대, 지역균형뉴딜 등 새로운 산업 환경변화에 대응하기 위한 신(新) 지역산업 육성 전략을 도출하고, 수요 맞춤형 사업을 발굴할 계획이다.

아울러 지역 내 규제 및 애로 사항 관련 건의 등 현장 목소리를 적극 반영하기 위한 업종별 네트워크 기능을 수행한다.

지역별 총괄위원회 첫 회의는 이날 동남권(부산·경남)을 시작으로 대경권, 충청권, 호남권, 강원·제주권, 울산 등으로 나눠 다음 달 11일까지 차례로 열린다.

김현철 산업부 지역경제정책관은 "연구회가 지역산업 육성과 지역경제 활성화를 위해 중요한 역할을 할 수 있도록 지자체가 적극적으로 협조해달라"고 당부했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr