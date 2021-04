스마트폰 콘텐츠 힘주는 삼성…삼성 TV플러스 모바일앱 출시

'채널형 비디오 서비스' 삼성 TV 플러스

기존 스마트TV→모바일 기기 확대 제공

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자가 자사 스마트폰 고객들을 위해 미디어 콘텐츠 서비스를 강화한다.

삼성전자가 자사 스마트 TV를 통해 선보였던 '삼성 TV 플러스' 서비스를 국내서 자사 모바일 기기까지 확대 제공한다고 15일 밝혔다.

삼성 TV 플러스는 TV에 인터넷만 연결하면 영화·예능·뉴스·스포츠·어린이 등 다양한 콘텐츠를 무료로 즐길 수 있는 채널형 비디오 서비스다. 2015년 처음으로 선보인 이후 3월 말 기준 14개국에서 이용되고 있다.

는 TV에서 즐겼던 콘텐츠 경험을 모바일로 확대함으로써 모바일 기기 사용자가 자신의 취향에 맞게 언제, 어디서나 시간과 장소에 제한 없이 즐길 수 있게 만들 방침이다.

삼성 TV 플러스 모바일 앱은 ▲생방송 ▲추천 ▲마이 TV Plus 등 3개의 탭으로 구성돼 있으며 현재 37개 채널을 스트리밍 방식으로 언제든지 시청 가능한 콘텐츠를 무료로 제공한다.

‘생방송’ 탭은 ▲최근 시청 ▲뉴스 ▲TV 시리즈 ▲엔터테인먼트 ▲스포츠 ▲라이프 스타일 ▲영화 ▲음악 ▲어린이 등으로 장르를 구분해 사용자가 원하는 콘텐츠를 쉽게 선택할 수 있게 했다. ‘추천’ 탭은 추천 방송 채널, 영화 등 다양한 콘텐츠와 최근 시청한 채널을 제공하며, ‘마이 TV 플러스’탭은 사용자가 즐겨찾기로 등록한 채널, 시청 예약한 채널, 시청 중인 채널 목록 등을 보여주고 관리하는 기능을 제공한다.

삼성 TV 플러스 서비스를 모바일 기기로 이용하기 위해서는 갤럭시 스토어나 구글 플레이에서 해당 앱을 다운받아 설치해야 한다. 안드로이드 8.0 OS 이상의 기기 사용자는 대부분 이용이 가능하나 기기 별로 사양에 따라 서비스가 제한될 수 있다. 안드로이드 8.0 OS 이상이면 갤럭시 A, M, S 시리즈 등 대부분이 포함된다.

이원진 삼성전자 무선사업부 서비스Biz팀 부사장은 "삼성 TV 플러스 모바일 앱은 다양한 콘텐츠를 편리하게 시청할 수 있는 새로운 플랫폼"이라며 "지속적인 콘텐츠 확대로 갤럭시 사용자들에게 즐거움을 줄 것"이라고 밝혔다.

삼성 TV 플러스 모바일 앱은 지난해 9월 미국에서 처음으로 선보였고, 국내를 포함해 영국, 독일, 캐나다, 인도 등에도 이달 15일(현지 기준) 동시에 출시되며, 지속적으로 서비스 국가를 확대할 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr