[특징주]카카오 액면분할 첫날부터 껑충…강세

[아시아경제 이선애 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 10,000 등락률 +8.93% 거래량 10,276,195 전일가 558,000 2021.04.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선 close 가 액면분할 후 첫 거래 시작부터 강세다.

15일 오전 9시21분 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 10,000 등락률 +8.93% 거래량 10,276,195 전일가 558,000 2021.04.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선 close 는 전 거래일 대비 8.93% 오른 12만2000원에 거래 중이다. 12만500원에 출발해 13만2500원까지 치솟았다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 10,000 등락률 +8.93% 거래량 10,276,195 전일가 558,000 2021.04.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선 close 성장성에 대한 기대감이높은 상황에서 액면분할이 오히려 유동성 확대라는 긍정적인 요소로 작용한 것으로 풀이된다.

이날 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 10,000 등락률 +8.93% 거래량 10,276,195 전일가 558,000 2021.04.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선 close 는 5대 1 액면분할 후 첫 거래를 시작했다. 분할 후 가격은 액면분할을 위한 주식거래 정지 전 거래일인 지난 9일 종가 55만8000원의 5분의 1인 11만6000원이다. 주식수는 5배로 늘어나 기존 8870만4620주에서 4억4352억3100주가 된다.

액면분할은 회사가 자본금 증자 없이 기존 주식의 액면가를 떨어트려 총주식 수를 늘리는 것이다. 시가총액은 그대로기 때문에 주식수는 반대로 5배가 불어났다. 통상 액면분할 공시 이후 기업들의 주가는 상승세를 달리다 액면분할 재상장 이후 주춤한 모습을 보인다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr