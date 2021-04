장제원 "윤석열, '희대의 거간 정치인' 김종인 덫에 걸리면 안돼"

[아시아경제 김초영 기자] 장제원 국민의힘 의원이 14일 김종인 전 비상대책위원장을 향해 "선거가 끝난 지 고작 일주일 남짓 만에 저주의 막말을 쏟아내는 것은 탐욕적 당 흔들기에 불과하다"며 날을 세웠다.

장 의원은 이날 자신의 페이스북에 "김 전 위원장의 노욕에 찬 기술자 정치가 대선국면을 분열과 혼탁에 빠지게 할 수도 있어 보인다"며 이같이 말했다.

장 의원은 "김 전 위원장이 퇴임하자마자 '아사리판' 등 격한 표현을 동원하여 국민의힘을 무차별 저격하고 있다"며 "국민의힘이 김 전 위원장의 훈수를 가장한 탐욕에 현혹된다면 그의 함정에 빠져드는 꼴이 될 것"이라고 밝혔다.

장 의원은 "끝없이 가능성 높은 대선주자를 헌팅하여, 마치 자신이 도와주면 대권을 차지할 수 있는 것처럼 현혹시켜 과도한 정치적 청구서를 내밀고, 청구서가 받아들여지지 않으면 또다시 떨어져 나가 총질하는 기술자 정치는 반드시 청산해야 할 구악"이라고 비난하기도 했다.

이어 "박근혜, 문재인 두 분 대통령은 시대가 만든 것이지, 알량한 정치 기술자 한두 명이 만든 것이 아니다"라며 "윤석열 전 총장 또한 김종인 덫에 걸려 야권을 분열시키고 민주당에게 정권을 헌납하는 데 동참한다면 역사에 씻을 수 없는 죄를 짓는 것이 될 것"이라고 경고했다.

장 의원은 "소위 말하는 제3지대, 대선을 앞두고 급조한 떳다방 정당으로는 정권을 창출할 수 없다는 사실은 역사가 증명하고 있다"며 "국민의힘을 배제하고 정권 창출이 가능할 것 같은가. 반드시 실패할 것이며, 김 전 위원장은 희대의 거간(居間) 정치인으로 기록될 것"이라고 덧붙였다.

앞서 김 전 위원장은 지난 13일 공개된 한 언론과의 인터뷰에서 '윤 전 총장이 국민의힘에 입당할 것으로 보느냐'는 질문에 "아사리판에 가서 무슨 이득이 있다고 (입당하겠나)"라며 "금태섭 전 의원이 말한 새로운 정당으로 가는 상황이 전개될지도 모른다. (나는 국민의힘에) 더 이상 애정이 없다. 국민의힘에는 절대로 안 갈 것"이라고 했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr