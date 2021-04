LG전자, 디자이너 지춘희와 '시그니처 키친 스위트' 브랜드 협업

[아시아경제 우수연 기자]LG전자가 유명 디자이너 지춘희가 운영하는 미스지콜렉션과 손잡고 초프리미엄 빌트인 '시그니처 키친 스위트' 브랜드 마케팅 강화에 나선다.

LG전자와 미스지콜렉션은 15일 서울시 강남구에 있는 시그니처 키친 스위트 청담 쇼룸에서 패션쇼를 열고 디자이너 지춘희의 미스지콜렉션 2021년 F/W(가을/겨울)시즌 의상을 처음 공개했다.

미스지콜렉션은 프리미엄 여성 의류 브랜드로 서울패션위크 등 주요 패션쇼에 정기적으로 참여해 감각적인 스타일을 선보여 왔다. 이번 패션쇼에는 모델 장윤주 등 유명 인사를 포함해 미스지컬렉션 초청 고객 등이 참석했다.

LG전자는 이번 패션쇼를 위해 청담 쇼룸의 1층 카페에서부터 2층 키친관에 이르는 공간을 런웨이로 꾸몄다. 관람객이 초프리미엄 가전과 가구로 조성된 공간을 통해 브랜드 가치를 경험할 수 있도록 했다.

지 디자이너는 주방 공간에서 빵을 정성 들여 만드는 과정을 통해 의상 콘셉트의 영감을 받았다. 이번에 공개하는 미스지콜렉션 2021년 F/W시즌 의상은 주방은 물론 카페 공간과 자연스럽게 어우러져 관람객들의 이목을 끌었다.

올해 초 개장한 시그니처 키친 스위트 청담 쇼룸은 주방과 거실을 초월해 카페와 아틀리에(화가의 작업장) 등 고객이 생활하는 공간까지 예술로 바꾼 복합문화공간이다. 청담 쇼룸은 단순히 제품을 진열하고 판매하는 데 그치지 않고 디자인, 설계, 시공에 이르기까지 공간에 대한 토탈 라이프 스타일 솔루션을 제공한다.

1층은 유명 셰프 오스틴강이 스팀오븐, 전기레인지 등 시그니처 키친 스위트 가전으로 만든 브런치를 맛볼 수 있는 카페로 꾸며졌다. 셰프의 요리뿐만 아니라 고급스런 인테리어로 방문객들로부터 인기가 높다.

2층 키친관은 불탑, 다다, 포겐폴과 같은 유럽 프리미엄 가구와 시그니처 키친 스위트 제품이 조화를 이룬다. 이 곳에는 다양한 용량의 제품을 목적에 맞게 선택해 구성할 수 있는 컬럼형 냉장고·냉동고 및 와인을 최적으로 보관할 수 있도록 혁신 기술이 집약된 컬럼형 와인셀러 등 차별화된 기능을 갖춘 제품을 볼 수 있다.

윤경석 LG전자 키친어플라이언스사업부장(부사장)은 "보다 많은 고객이 시그니처 키친 스위트가 선사하는 초프리미엄 브랜드 가치를 경험할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 전개할 것"이라고 말했다.

