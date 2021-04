코오롱FnC, 작업복 전문 구매 사이트 ‘코오롱워크웨어닷컴’ 오픈

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문은 근무복 및 작업복을 온라인으로 주문할 수 있는 ‘코오롱워크웨어닷컴'을 오픈한다고 15일 밝혔다.

코오롱워크웨어닷컴은 근무복·작업복 등 주문과 납품을 위한 B2B 사업 사이트로, 온라인 상에서의 '문의-상담-제작-납품-구매-사후 관리' 등 기업의 요구에 대한 서비스를 제공한다. 또한 코오롱FnC가 약 40년 동안 주요 기업에 납품했던 근무복과 작업복의 포트폴리오도 한눈에 볼 수 있도록 메뉴를 구성했다.

사례 연구 메뉴를 통해 제조부터 항공, 전자에 이르기까지 다양한 산업에서의 근무복의 기능에 대해서도 자세하게 설명하고 있다. 일반 문의는 물론 화상 상담 서비스를 통해 비대면 방식으로 고객의 궁금증을 해결할 수 있도록 했다.

이 밖에도 이메일을 등록하면 해당 산업의 주요 소식과 소재 정보 및 패션 정보를 받아볼 수 있는 뉴스레터 서비스도 제공한다.

김현 워크웨어 사업부장은 “코오롱워크웨어닷컴은 기업의 근무복이나 작업복을 담당하는 고객들이 온라인을 통해 타 기업사례를 비교해보거나 쉽게 문의하고 상담할 수 있는 소통과 협력의 장이 될 것"이라며 “앞으로 본 사이트를 통해 B2B 온라인 커머스를 확대 운영할 계획”이라고 밝혔다.

