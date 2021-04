세븐일레븐, 일회용품·플라스틱 줄이기 ‘고고챌린지’ 참여

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 15일 친환경 생활문화 정착을 위한 국민 캠페인 ‘고고챌린지’에 동참한다고 밝혔다. 고고챌린지는 환경부가 주관하는 탈 플라스틱 캠페인이다.

세븐일레븐은 던킨도너츠의 추천으로 고고챌린지에 동참하게 됐으며 일회용 컵 대신 다회용 컵 사용을 권장하는 캠페인 활동을 전개한다. 이를 위해 이달 말까지 원두커피 세븐카페 구매시 개인 컵이나 텀블러를 사용하면 200원을 할인해 주는 행사를 진행한다. 고고챌린지 세븐카페 할인 행사는 총 1만잔 한정으로 진행되며, 세븐일레븐 공식 인스타그램과 모바일앱에서 할인 바코드, 또는 QR코드를 확인한 후 카운터에 제시하면 된다. 세븐일레븐은 다음 참여자로 엔제리너스를 지목했다.

세븐일레븐은 푸른 숲 조성을 위한 고객 참여형 환경 나눔 활동인 숲 만드는 카네이션 행사도 진행한다. 감사한 분께 카네이션을 선물하는 동시에 숲 조성을 통한 산림 복원 활동에도 기여할 수 있다. 세븐일레븐 원두커피 세븐카페를 구매하고 모바일앱에서 스탬프 11개를 적립하면 본 행사에 응모할 수 있다.

세븐일레븐은 선착순 100명에게 친환경 사회적 기업 트리플래닛을 통해 구매한 카네이션 화분과 숲 조성 인증서를 증정하고, 트리플래닛은 해당 판매 수익금을 활용해 나무를 심는다. 숲 만드는 카네이션 참여를 통해 마련된 나무들은 백두대간 멸종위기 복원 숲(경북 봉화)에 식재되며, 참여 고객의 이름은 숲 현판에 새겨진다.

세븐일레븐 관계자는 “세븐카페를 통해 고객과 함께 소통하고 공감하며 환경 보호 활동에 참여할 수 있어 매우 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 가지고 있는 상품과 인프라를 십분 활용한 친환경 활동을 모색해 나가겠다”고 말했다.

