경기보건환경硏, 김포 고촌역 등 4곳 실내공기 '부적합'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 김포도시철도 고촌역, 운양역, 장기역과 7호선 부천종합운동장역 등 지하철 역사 4곳이 다중이용시설 실내 공기질 유지기준을 초과한 것으로 나타났다. 경기도는 해당 역에 미세먼지 저감 등을 위한 환풍ㆍ정화시스템 개선을 지시했다.

경기도보건환경연구원은 미세먼지 고농도 시기인 제2차 미세먼지 계절관리제 기간(2020년 12월1일~2021년 3월31일)에 도 관할 지하철역, 버스터미널 등 교통 관련 다중이용시설 76곳을 대상으로 시ㆍ군 합동 특별점검을 실시하고 15일 결과를 발표했다.

도 보건환경연구원은 다수 도민이 이용하는 도내 교통시설인 지하철역 60곳, 지하도 상가 5곳, 철도ㆍ버스터미널 대합실 11곳의 실내 공기질 오염도를 검사했다. 이 중 43곳은 시ㆍ군과 합동으로 지도ㆍ점검을 동시에 실시했다.

검사 항목은 미세먼지, 초미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드 등 시설별 필수 점검 항목이다.

권고기준 항목인 라돈은 최근 3년간 검사하지 않은 김포, 안산, 하남시 관할 지하철역 14곳만 점검했다.

측정 결과 항목별 평균 농도는 미세먼지(PM-10)는 1㎥당 46.6㎍, 초미세먼지(PM-2.5)는 1㎥당 26.0㎍, 이산화탄소는 493ppm, 폼알데하이드는 1㎥당 5.4㎍ 등을 기록해 모두 기준치를 밑돌았다.

다만 김포 고촌역, 운양역, 장기역, 부천종합운동장역은 미세먼지ㆍ초미세먼지에 대한 다중이용시설 실내공기질 유지기준을 초과했다. 가장 오염도가 높은 곳은 고촌역으로 나타났다.

연구원은 이들 4곳에 대해 과태료와 개선명령의 행정처분을 내렸다. 또 개선 완료 후 재측정도 진행한다.

오조교 도 보건환경연구원장은 "도민들이 가장 많이 이용하고 있는 지하철역과 철도ㆍ버스터미널대합실의 실내공기질 전수조사를 통해 안심하고 머무를 수 있는 실내환경 조성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

