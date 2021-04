금천구, 중소기업 경쟁력 강화 위한 안내책자 제작

코로나19 위기 극복 위한 기업?제품 안내책자 통해 홍보 지원...올해 휴머노이드, 뷰티, 영상미디어 관련 분야 중소기업 모집

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 기업에 판로개척의 기회를 마련, 기업 간 네트워킹 증진을 위해 중소기업 안내책자를 제작한다.

구는 올해 4차 산업 관련 휴머노이드, 뷰티, 영상미디어 관련 분야 중소기업을 대상으로 시범사업을 추진, 안내책자 수록 희망 기업을 4월30일까지 모집한다고 밝혔다.

책자에는 기업의 기본정보와 생산제품 정보 등이 수록되며, 제작된 책자는 기업 인지도 향상 및 제품 홍보를 위해 ‘기업 및 기업지원시설’, ‘유관기관(단체)’, ‘국내외 우호도시 및 해외바이어’, ‘동주민센터’, ‘주민’ 등에게 배포할 예정이다.

구는 올해 ‘휴머노이드’, ‘뷰티’, ‘영상미디어’ 분야 중소기업을 대상으로 시범사업으로 추진한 후 효과성을 검토해 점차 타 산업분야로 확대해 나갈 계획이다.

참가를 희망하는 기업은 금천구청 홈페이지 고시공고 게시판에서 신청서식을 내려 받아 작성한 후 구청 지역경제과 이메일(gkfn1539@geumcheon.go.kr)로 제출하면 된다.

유성훈 금천구청장은 “지역 중소기업들이 정보구축 지원을 통해 기업 간 상생의 기반을 마련하길 바란다”며 “앞으로도 지역 중소기업들이 기업간 네트워킹을 통해 경쟁력을 강화해 나갈 수 있도록 지원해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 금천구청 지역경제과로 문의하면 안내받을 수 있다.

