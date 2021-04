[아시아경제 이민지 기자] MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 895 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 895 2021.04.14 15:30 장마감 관련기사 MP 그룹 "자안그룹 인수 실사 착수…매각 순조롭게 진행 중"MP그룹, 관리종목 지정 또는 상장페지 사유 발생…거래정지결산시즌...코스닥 적자기업 비상 close 은 지분 100%소유하고 있는 대산포크를 흡수합병하기로 결정했다고 14일 공시했다. 회사 측은 “경영효율성 달성과 시너지 창출 등을 통핸 기업가치 제고와 주주이익 증대를 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr