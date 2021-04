吳 '서울형 상생방역' 호평한 신현영에…"한심하다" 악플 세례

[아시아경제 허미담 기자] 오세훈 서울시장의 '서울형 상생방역'에 대해 호평한 신현영 더불어민주당 의원이 14일 일부 민주당 지지자들로부터 "그럴 거면 국민의힘으로 가라", "한심하다" 등의 비판을 받고 있는 것으로 확인됐다.

앞서 신 의원은 전날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오 시장의 상생 방역은 민주당에서 제가 주장한 내용을 잘 가져가셨다"라며 "그동안 여러 루트로 꾸준히 상생, 소통의 방역 지침을 만들어야 한다고 이야기해왔는데 민주당에서는 활용되지 못한 정책이 그만 국민의힘에서 채택됐다"고 했다.

이어 "초선이라 힘이 없었던 것인지, 민주당 내에서의 의사결정기구에 문제가 있는 것인지, 정책 내용 자체에 허점이 있었던 것인지 민주당 의원이 주장한 내용을 어떻게 오 시장이 활용하게 되었는지에 대해 저는 잘 모른다"라며 " 다만, 우리 민주당 내부의 소통방식과 정책 결정방식에 권위주의적 요소가 없었는지 어디서 단절되고 있는지 되돌아봐야 할 때라는 생각이 든다"라고 지적했다.

이후 신 의원의 게시글에는 민주당 지지자들로 추정되는 이들의 비판 댓글이 이어졌다. 누리꾼들은 "자신의 신념이 최우선이면 거기에 맞는 당으로 가는 게 맞다. 늦지 않았으니 지금 당장 가라", "기억하겠다. 다시는 보지 말자", "민주당에서 물 흐리지 말고 국민의힘 가시라" 등의 댓글을 달았다.

일부 누리꾼들은 신 의원을 비하하는 발언도 서슴지 않았다. 한 누리꾼은 "비례대표 의원 아니냐. 우리는 (신 의원) 선택한 적 없다"라며 "민주당과 색채가 안 맞는 것 같다. 혹시 정당정치가 뭔지 이해는 하고 정치하시는 거냐. 아무리 이과생이라도 정치학개론 정도는 이수하고 의원 하는 거 맞냐"고 비판했다.

다른 누리꾼들 역시 "자의식 과잉 예방 먼저 하셔야겠다", "한심하다", "쪽팔려서 댓글 달기도 미안해진다" 등과 같은 댓글을 달았다.

한편 신 의원은 14일 당의 권위적 소통방식에 대한 아쉬움을 재차 언급했다.

그는 이날 당 비상대책위원회의에서 "코로나19 대책, 부동산 대책 등 당내에서 적극적인 소통의 장이 마련되고 이를 통해 우리 당이 좋은 정책을 보여드릴 수 있어야 한다"라며 "권위주의적 소통방식을 배제하고 초심을 가진 의원들의 뜻을 담아 좋은 정책들이 당론으로 반영될 수 있는 건설적인 논의 구조가 만들어져야 한다"고 말했다.

