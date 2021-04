文 대통령 "한일 중요한 파트너…협력 정신과 의지로 어려움 헤쳐나가야"

[아시아경제 이민지 기자] 문재인 대통령은 14일 청와대에서 일본과 도미니카공화국, 라트비아 등 3개국 주한 대사로부터 신임장을 받고 협력 확대를 위한 신임 대사들의 역할을 당부했다.

문 대통령은 주한 대사와의 환담에서 코로나19 대응과 포용적 경제 회복을 위해 협력해 나갈 것을 당부한 것으로 전해졌다.

특히 문 대통령은 아이보시 고이치(相星孝一) 주한 일본대사에게 "한일 양국은 지리적으로나 문화적으로 가장 가까운 이웃이자 친구이며 동북아와 세계평화 번영을 위해 함께 협력해야 할 매우 중요한 파트너"라고 말했다고 강민석 청와대 대변인이 전했다.

문 대통령은 "작년 9월 스가 요시히데(菅義偉) 총리님의 취임 축하 통화를 하면서 대화·협력 의지를 확인할 수 있었다"며 "협력 정신과 의지가 있다면 어떤 어려운 문제도 헤쳐나갈 수 있을 것"이라고 밝혔다.

도쿄올림픽에 대해선 성공을 기원했지만, 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 결정에 대해서는 우려를 표시했다.

이날 아이보시 대사는 문 대통령에게 '코로나로 어려움을 겪고 있는 한국 국민을 위로하고 한국과의 우호관계가 증진되기를 희망한다'는 나루히토(德仁) 일왕의 메시지를 전달했다.

아이보시 대사는 "현재 양국관계가 충분히 만족스럽지는 않지만, 대통령의 리더십 하에 대화를 통해 현안을 해결해 나가길 기대한다"며 한미일 3국 협력을 중요성을 언급했다.

페데리꼬 알베리토 꾸에요 까밀로 주한 도미니카공화국 대사가 한국판 뉴딜 등에 대한 지지를 밝히며 "이를 중심으로 협력 증진을 희망한다"고 하자, 문 대통령은 "한국도 적극 협력하겠다"고 화답했다.

아울러 아리스 비간츠 주한 라트비아 대사는 에길스 레비츠 대통령의 안부 인사를 전한 데 이어 한국 대통령의 첫 라트비아 방문을 요청했고, 문 대통령은 "초청해 주셔서 감사하다"고 말했다.

