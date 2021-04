중진공, 충청연수원 개원…인력양성 新비전 발표(종합)

디지털 전환, 스마트제조…지역주력산업 맞춤형 연수과정 운영

인력양성 비전 선포식…차세대 산업혁명을 선도하는 미래인재 양성

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)와 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 14일 충청남도 천안시 서북구에 충청연수원을 건립하고 개원식을 개최했다고 밝혔다.

중진공은 지방 권역별 맞춤형 인력양성 및 중소기업 경쟁력 강화를 위해 지난 2017년부터 충청연수원 건립에 착수했다. 총 사업비는 325억원, 면적은 부지 2만4587㎡, 건물 1만1892㎡이다.

충청연수원은 올해 중소벤처기업의 디지털 전환과 스마트 제조 역량 강화를 위한 5개 분야 46개의 교육과정을 운영한다. 특히 충청지역 주력 산업이자 미래 신성장 분야인 바이오 산업과 관련한 연수과정을 개설해 전문인력 양성에 앞장선다는 계획이다.

충청 지역 제조업 종사자 수 등의 여건을 고려할 때 연간 5000명 이상의 교육 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 예상된다. 비대면화에 대응한 온라인 강의 및 웹세미나 전용 스튜디오도 갖추고 있다. 지역 중소벤처기업의 연수 접근성 확보 및 편리성 증가가 기대된다.

또한 충청연수원에서는 스마트공장배움터를 구축해 중소벤처기업 디지털 혁신을 위한 현장인력을 양성할 계획이다. 교육용으로 제작된 생산설비를 통해 제조 데이터 수집, 저장, 분석 등을 실습할 수 있어 연수생은 인공지능·빅데이터·가상현실 기술이 적용된 모형 자동차 생산과정을 체험해볼 수 있다.

이날 개원식에서는 중진공 인력양성 사업 비전 선포식도 함께 진행됐다. '차세대 산업혁명을 선도할 중소벤처기업의 미래인재 양성'이라는 새로운 비전을 제시하고 ▲스마트한 혁신인재 ▲문제해결형 창의인재 ▲소통하는 협업인재 등 3대 양성 인재상을 발표했다.

김학도 중진공 이사장은 "충청지역은 사람과 교통의 중심지이자 국가경제의 허브를 담당하는 지역"이라면서 "중진공은 지역주력산업 성장을 이끌어 갈 미래인재를 양성하고 역량 강화를 지원해 제조현장의 디지털 혁신을 이끄는 마중물 역할을 하겠다"고 말했다.

한편 중진공은 1982년 경기 안산에 중소기업연수원을 개원한 이후 대표적인 중소벤처기업 인력양성 기관으로 역할하며 150만명 이상의 기업인과 재직자를 대상으로 기술·경영·품질·정책 분야 연수를 실시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr