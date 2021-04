컴투스, '서머너즈 워: 백년전쟁' 출시 앞두고 대규모 사전 행사 개최

[아시아경제 강나훔 기자] 컴투스가 자사 게임 '서머너즈 워: 백년전쟁(이하 백년전쟁)'의 정식 출시를 앞두고 사전 행사인 ‘World 100 Invitational’을 오는 24일 개최한다.

백년전쟁은 서머너즈 워 세계관을 기반으로 제작 중인 글로벌 기대작으로 오는 29일 전 세계 지역 동시 출시 예정이다.

‘World 100 Invitational’에는 한국을 비롯한 전 세계 인플루언서 및 연예인 100명이 참가해 백년전쟁의 PvP 모드를 활용한 실시간 대전 매치를 진행한다.

모든 참가자들의 채널 구독자수만 총 3000만 명이 넘는 만큼, 출시 사전 행사로서는 이례적인 초대형 규모가 될 것으로 예상된다.

한국에서는 감스트크루, 풍월량 등 유명 인플루언서 외에도 홍진호, 문호준 등 전직 프로게이머들과 슈퍼주니어 은혁, 개그맨 이진호 등 연예인도 참여 예정이다.

컴투스는 국내 최대 MCN인 다이아 티비와 협업해 한국과 미국에 스튜디오를 마련하고 경기 7시간 동안 라이브 중계 방송을 송출한다.

이번 행사는 ‘World 100 Invitational’ 공식 웹사이트(https://lostcenturia.summonerswar.com/world100invitational)와 컴투스 유튜브 채널에서 시청 가능하다.

