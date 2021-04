부잔교 이용 선박 및 승객 안전성 제고

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 안전한 항만을 위해 여수항 및 광양항에 있는 항만시설(부잔교)에 대해 체계적인 안전관리용역을 시행한다고 14일 밝혔다.

부잔교는 여객선, 역무선, 관공선 등 선박의 접안과 승객이 승하선 하는 시설물로 물 위에 떠있는 함선, 도교다.

현재 공사에서는 총 12척의 함선을 운용하고 있으며 월간점검, 반기점검 및 정비를 시행해 이용자의 및 선박 안전을 책임질 예정이다.

특히, 태풍 및 재난 상황에도 비상 점검 및 체계적 관리를 실시해 안전관리에 집중키로 했다.

공사 관계자는 “매년 여수항 및 광양항의 부잔교 시설에 대해 안전관리용역을 시행하고 있다”며 “이용자들의 편리하고 안전한 사용을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr