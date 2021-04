반성한다더니 친문 일색 인사…與 쇄신 의지 있나

쇄신 논의하던 與 차기 지도부 후보 친문으로 채워

전문가 "친문으로 구성되면 쇄신 기대할 것 없어"

[아시아경제 강주희 기자] 4·7 재·보궐 선거 참패를 두고 더불어민주당 내에서 쇄신 방향을 위한 논의가 거듭되고 있지만, 차기 지도부 선출에서부터 친문 인사들이 줄줄이 출사표를 던지는 등 쇄신 의지가 있는지 의문스럽다는 지적이 나오고 있다.

지난 8일 민주당 지도부가 재·보궐 선거 패배에 대한 책임을 지고 총사퇴한 가운데,16일 차기 원내대표 선거는 4선의 '친문' 윤호중 의원과 3선의 '비문' 박완주 의원의 양자 대결로 치러지게 됐다.

윤 의원은 이해찬 전 당 대표 체제에서 사무총장을 지낸 인물로, 지난 2012년 대선 전부터 문재인 대통령 곁을 지킨 친문 핵심 인사로 알려져 있다. 박 의원은 2016년 우상호 원내대표 체제에서 원내수석부대표를 지냈고 86그룹이 주축이 된 '민주평화국민연대'(민평련)와 '더좋은미래'에서 활동했다.

이에 원내대표 선거는 친문 대 비문의 대결 구도로 형성됐지만, 두 후보 모두 선거 패배의 원인 중 하나로 지목된 '조국 사태'에 대해서는 쇄신 의지가 보인다고 할만한 발언을 내놓지 않았다.

윤 의원은 12일 원내대표 후보 토론회에서 '조국 사태'와 관련해 "지난해 총선을 통해 충분히 국민의 평가와 심판을 받았다"고 밝혔다.

박 의원은 "조국 사태를 논하는 것이 금기를 넘는 것처럼 하는 당 문화는 옳지 않다"라면서도 "민주당 국회의원 모두는 문재인 정부의 성공을 바라는 다 같은 친문"이라며 화합을 강조했다.

차기 당 대표 역시 친문으로 분류되는 송영길·우원식·홍영표 의원이 출마 선언을 하면서 누가 대표로 선출된다고 해도 당의 기조가 획기적으로 바뀔 가능성은 낮다는 관측이 지배적이다.

홍 의원은 조국 사태에 대해 "개인적인 문제와 검찰개혁을 연결해서 평가하는 것은 동의하기 어렵다"고 했고, 우 의원도 "(조국 사태와 관련) 여러 반성들이 나오고 있는데 하나씩 잘라내서 책임을 묻는 것은 적절하지 않다"고 밝혔다.

송 의원은 "은폐하고 입을 틀어막는 것이 중요한 게 아니라 토론을 통해 객관화시켜 가야 한다"고 말했으나, 이에 대해 구체적인 의견을 내놓지는 않았다.

이런 가운데, 일부 민주당 의원들의 당 쇄신과는 배치되는 발언도 연일 논란이 되고 있다.

정청래 의원은 9일 자신의 페이스북에 "조국과 검찰개혁이 문제였다면 총선 때는 어떻게 승리할 수 있었을까. 우리의 정체성을 부정하면 지지층 동지들을 잃는다"며 조국 사태에 대한 민주당 내 반성 움직임에 대해 반발하는 취지의 발언을 했다.

김남국 의원은 12일 자신을 향한 비판을 듣겠다며 한 온라인 커뮤니티와 소통 계획을 밝힌 뒤, 친여 성향 커뮤니티에 이른바 '화력지원'을 요청하는 등 이중적인 모습을 보여 논란이 됐다.

이렇다 보니, 선거 참패 후 쇄신안을 논의하는 등을 전면 혁신을 예고했지만 이에 대한 진정성과 의지가 보이지 않는다는 지적이 잇따르고 있다.

전문가는 민주당의 차기 지도부가 친문으로 구성된다면 쇄신에 기대할 것이 없다고 지적했다.

이종훈 정치평론가는 "민주당의 현 상황은 친문 순혈주의가 강하고, 당원들 대부분이 친문 성향으로 바뀌면서 그 속성이 쉽게 바뀔 것 같지 않다"며 "차기 지도부 역시 친문으로 채워진다면 민주당 쇄신에 사실상 기대할 것이 없을 것으로 보인다"고 지적했다.

이어 "현재는 비대위 체제로 가고, 외부인을 위원장으로 모셔서 당 쇄신 방향을 고려해야 하는데 그런 모습을 전혀 보이지 않고 있다"며 "오히려 이번 선거를 계기로 정권 교체에 대한 정부·여당의 위기감이 높아져 더 똘똘 뭉칠 가능성도 없지 않다"고 내다봤다.

