는 계열회사인 Dongah America에 대해 506억원 규모로 채무보증을 결정했다고 14일 공시했다. 채무보증금액은 자기자본 대비 7.4%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr