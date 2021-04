카카오, 패션 플랫폼 '지그재그' 품었다

지그재그 운영 '크로키닷컴' 합병

오는 7월1일 합병 법인 출범

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 패션 플랫폼 '지그재그'를 품었다.

카카오는 14일 '카카오스타일'을 운영하는 카카오커머스의 스타일사업 부문을 인적분할해 지그재그를 운영하는 크로키닷컴과 합병한다고 밝혔다.

지그재그는 4000곳 이상의 온라인 쇼핑몰과 패션 브랜드를 모아서 제공하는 모바일 서비스로 올해 연 거래액 1조를 바라보고 있다.

오는 7월1일 출범하는 합병 법인은 카카오 자회사로 편입된다. 대표는 서정훈 크로키닷컴 대표가 맡는다.

합병 법인은 지그재그가 패션 분야에서 보유한 빅데이터와 카카오의 기술력·사업 역량 등을 결합해 사업 기반을 갖추고, 신규 비즈니스 기회를 발굴해 나갈 예정이다.

배재현 카카오 수석부사장(CIO)은 "지그재그는 MZ세대를 주축으로 하는 패션 커머스 플랫폼으로서 높은 성장성과 경쟁력을 검증 받았다"며 "카카오가 보유한 글로벌 콘텐츠, 팬덤의 영향력과 시너지를 통해 향후 일본, 중국 등 아시아 지역으로 사업을 확장하고 글로벌 패션 플랫폼으로 거듭나길 기대한다"고 밝혔다.

서정훈 합병 법인 대표는 "모바일에 최적화된 편리한 쇼핑 경험을 전 세대에 제공하기 위한 밸류 체인을 구축한 만큼 앞으로 공격적인 신사업을 전개해 시장 내 강력한 경쟁 우위에 서겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr