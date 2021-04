[아시아경제 이민지 기자] 유양디앤유 유양디앤유 011690 | 코스피 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,440 2021.04.14 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-13일유양디앤유, 윤경욱씨 대표이사 선임[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 close 는 서울회생법원에 회생절차 종결신청서를 제출했다고 14일 공시했다.

회사 측은 “회생절차진행 중 인가전 인수합병에 따라 ‘액트컨소시엄’과 투자계약을 체결했으며 유상증자에 대한 인수대금 590억원이 납입 완료됐고 안정적인 지분이 확보된 인수인의 경영참여로 경영이 정상화됐다”고 설명했다.

회사 측은 회생절차 종결신청에 대한 법원의 결정이 있을 경우 즉시 공시할 예정이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr