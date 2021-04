[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행 임동순 부행장(HR부문)과 직원 30여명은 14일 봄철 농번기를 맞아 인천 강화지역에서 농촌 일손돕기를 실시했다.

이날 농협은행 임직원들은 인천 강화군 신당리 쌀재배 농가에 방문하여 모판상토 작업 등을 실시하며 구슬땀을 흘렸다.

임동순 농협은행 부행장은 “우리 직원들이 농산물의 소중함과 농민, 농촌의 감사함을 가슴에 품고 업무에 임하게 되는 계기가 되었으면 한다”며 “앞으로도 농업인에게 어려움이 생기면 가장 먼저 앞장서는 든든한 민족은행으로서의 역할을 다할 것”이라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr