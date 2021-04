'KAMP' 고도화 위한 킥오프 회의 개최

1차 년도 주요성과 공유, 기관별 2차년도 계획 논의 및 현황점검 진행

[아시아경제 김종화 기자]중소 제조기업의 인공지능 도입을 지원하기 위한 인공지능 중소벤처 제조플랫폼 사업이 2차년도 추진의 닻을 올렸다.

스마트제조혁신추진단(KOSMO)은 '인공지능 중소벤처 제조플랫폼 고도화를 위한 킥오프 회의'를 14일 오전 대전 본원에서 개최했다.

이날 회의에는 중소벤처기업부와 추진단을 비롯해 지난해 12월 발족한 한국인공지능제조이니셔티브(KAMP.AI)와 NHN, 한국과학기술원(KAIST), 중소기업기술혁신협회 등 유관기관 관계자들이 참석했다. 회의에서는 '인공지능 중소벤처 제조플랫폼(KAMP)'의 1차년도 주요성과를 공유하고, 기관별 2차년도 추진계획 논의 및 현황을 점검했다.

KAMP는 중소제조기업의 데이터 수집·분석부터 AI솔루션 개발까지 지원하는 민간 클라우드 기반 제조AI 특화 플랫폼으로 지난해 12월 오픈했다. 현재 KAMP는 포털(www.kamp-ai.kr)을 통해 GPU등 고성능 컴퓨팅 자원을 제공하고 있으며 이와 함께 뿌리, 식품 분야 중심의 핵심설비별 제조 데이터셋 12종을 제공하고 있다.

또 데이터 분석체험, 분석교육을 위한 동영상 강의, 그리고 AI 솔루션을 도입한 제조기업의 우수 사례들을 제공해 제조AI 분야에 대한 이해를 높이고 있다.

KAMP에서는 2차년도부터 본격적인 '솔루션스토어' 구축에 나선다. 제조 기업이 다양한 공급기업의 AI 솔루션을 직접 한 곳에서 비교해보고 구매할 수 있도록 만들어 제조업의 인공지능 도입을 확산시킬 예정이다. 동시에 서비스포털 고도화를 통해 정밀공정에 특화된 데이터셋 10종, 분석 알고리즘, 교육 동영상 추가 등 사용자 편의성도 강화할 예정이다.

박한구 추진단장은 "인공지능을 성공적으로 도입한 중소제조기업의 우수사례를 지속적으로 발굴해 홍보하고, KAMP의 고도화를 통해 인공지능을 통한 중소제조기업의 혁신을 이뤄내겠다"고 밝혔다.

