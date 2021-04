현대차, '반도체 부품 재공급' 아산공장 생산 재개

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 차량용 반도체 수급난으로 이틀간 멈췄던 아산공장에 반도체 부품이 재공급되면서 생산을 재개했다고 14일 공시했다.

그랜저와 쏘나타를 생산하는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 3,000 등락률 +1.30% 거래량 610,987 전일가 230,000 2021.04.14 11:12 장중(20분지연) 관련기사 현대자동차, 아산공장 생산재개코스피, 외국인 매수세에 장초반 상승세 지속...3170선 등락현대자동차, '2021 헬로 스프링 상용차 고객케어 서비스' 실시 close 아산공장은 파워트레인 컨트롤 유닛(PCU) 부품의 차량용 반도체 수급에 차질이 빚어지면서 지난 12∼13일 가동을 중단했다. 현대차는 이틀 간 공장 가동이 중단돼 생산 계획 대비 2050대를 생산하지 못했다고 설명했다.

현대차 울산1공장은 차량용 반도체 수급 차질과 아이오닉 5 PE모듈 수급 차질로 지난 7일부터 이날까지 가동을 중단한 상태다.

현대차 관계자는 "협력사들과 차량용 반도체 재고 확보를 위해 최선을 다하고 있다"며 "차량용 반도체 재고를 보유한 차량 모델 중심으로 생산라인을 가동하는 등 수급 상황에 따라 생산계획을 조정하며 공장을 가동하고 있다"고 설명했다.

