[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 14일 오전 정부서울청사에서 광관계장관회의(녹실회의) 주재.

이재갑 고용부 장관, 류근관 통계청장, 임서정 청와대 일자리수석비서관, 안일환 청와대 경제수석비서관, 문승욱 국무조정실 2차장 등 참석.

