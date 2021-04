한라홀딩스, 신사업 전문조직 'WG캠퍼스' 신설

만도·한라에 이어 싱크탱크 구축 완료

[아시아경제 유제훈 기자] 한라홀딩스는 신사업 전문조직인 WG캠퍼스를 신설했다고 14일 밝혔다. WG는 정인영 창업주의 호인 '운곡(雲谷)'에서 착안한 것이다.

이로써 한라그룹은 만도(자동차 부문), 한라(건설 부문)에 이어 한라홀딩스까지 신사업 전문조직을 갖추며 신성장 싱크탱크 구축을 마무리 했다.

한라홀딩스에 따르면 WG캠퍼스는 플랫폼 기반 신규 비즈니스 모델 연구에 집중할 예정이다. 기 투자한 비마이카, 아워박스 등 투자사 연계 비즈니스 모델 검토는 물론, 기존과 다른 새 디지털 플랫폼 사업도 추진한다.

이외에도 자율주행 로봇, 친환경 모빌리티, 클라우드 기반 데이터 연계 서비스 등 비즈니스 개발에 집중하는 만도 WG캠퍼스, 스마트 물류 창고 플랫폼, 중소형 부동산 밸류업 등을 개발 중인 한라 WG캠퍼스와의 협력도 추진한다.

한라홀딩스 WG캠퍼스의 리더는 강정우 상무가 맡았다. 강 상무는 플랫폼 기반 사업 모델과 포트폴리오 전환 전문가로 이커머스, 인공지능(AI), 빅데이터, 가상현실(AR) 등 첨단 신기술 사업 경험도 두루 갖췄다.

한편 한라홀딩스는 에자일한 기업문화 구축을 위해 지난 3월부터 스마트 오피스 체제로 전환했다. 자율좌석제, 유연근무제, 원격근무제 등이 실시 중이며 일하는 방식도 전면 디지털 전환했다. 이를 위해 양재, 성수동 등에 거점 오피스를 구축했으며 업무 관련 데이터는 클라우드에 기록한다.

