이마트, 이색 토마토 인기에…토마토 매출 15.3%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 전통적인 품종보다 맛과 식감을 차별화한 신품종 토마토가 인기를 끌고 있다.

이마트는 이달 1월부터 11일까지 전체 토마토 매출 가운데 신품종 토마토가 53.6%를 차지했다고 14일 밝혔다. 같은 기간 신품종의 인기에 힘입어 전체 토마토 매출은 지난해 같은 기간보다 15.3% 늘었다.

이마트는 2019년까지 6종에 불과했던 신품종 토마토를 현재 12종으로 늘렸다. 올해는 식감이 젤리처럼 말랑말랑한 일본산 품종 젤리마토, 꼭지를 떼면 별 무늬가 보이는 네덜란드 품종 별마토, 일반 방울토마토보다 크고 식감이 아삭한 새콤아삭컬러마토 등을 새로 선보였다. 또한 지난해 한시적으로 판매했던 스테비아 토마토를 연중 판매하기로 했다. 스테비아 토마토는 천연 감미료 스테비오사이드를 흡수해 설탕처럼 단맛이 나는 품종이다.

이마트는 토마토 제철을 맞아 오는 15~21일 토마토 전 품목(16종)을 행사 카드로 결제하면 20% 할인하는 행사를 한다.

이마트 관계자는 “대중적인 품종과 차별화된 토마토를 찾는 사람들이 많아지며 올해 이색 토마토 매출 비중이 처음으로 절반을 넘어섰다”며 “과일 품종 다양화 노력을 지속해 다른 곳에서는 볼 수 없는 신품종 과일을 이마트에서는 쉽게 접하실 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

