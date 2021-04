[오늘날씨] 출근길 꽃샘추위…내륙 곳곳 '한파 특보'

[아시아경제 김봉주 기자] 수요일인 14일은 전국이 대체로 맑은 가운데 기온이 큰 폭으로 떨어져 쌀쌀하겠다.

기상청은 "이날 전국 아침기온이 10도 가량 큰 폭으로 떨어져 대부분 지역이 5도 이하가 되겠다"라고 밝혔다.

기상청에 따르면, 이날 특히 바람이 강하게 불어 체감온도가 더 낮아질 것으로 전망된다.

낮과 밤의 기온 차는 15도 내외로 크겠다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 3도 △춘천 1도 △강릉 15도 △대전 4도 △청주 4도 △대구 6도 △광주 5도 △전주 4도 △부산 7도 △제주 9도 등으로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 14도 △춘천 16도 △강릉 17도 △대전 17도 △청주 16도 △대구 17도 △광주 16도 △전주 16도 △부산 18도 △제주 14도 등이겠다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통' 수준일 것으로 전망됐다.

기상청은 "개화 후 수분(종자식물에서 수술의 화분이 암술머리에 옮겨 붙는 것)이 일어나는 시기인 만큼 농작물이 저온으로 인한 피해를 입지 않도록 미세살수 시설이나 방상팬 가동, 보온덮개를 씌우는 등 철저한 대비가 필요하다"라고 당부했다.

