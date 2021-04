[포토]광진구-블랙야크, 투명 페트병 재활용 의류 생산 합의

광진구-비와이엔블랙야크 13일 투명 페트병 재활용을 위한 업무협약 체결... 지역에서 수거된 투명 페트병으로 재생섬유 의류 생산…자원순환체계 구축

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 13일 비와이엔블랙야크(회장 강태선)와 투명 페트병 재활용 활성화를 위한 협약식을 개최했다.

이번 협약은 최근 투명 페트병 분리배출 의무화 시행 등으로 재활용에 대한 관심과 필요성이 제기됨에 따라 민 ·관이 협력, 지속가능한 자원순환 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

특히, 현재 국내에서 필요한 재활용 원료를 확보하기 위해 페트병을 해외에서 수입하고 있는 상황인 만큼, 올바른 분리배출과 자원순환 실천이 더욱 중요해지고 있다.

이 협약을 통해 구는 지역 내에서 수거된 고품질의 투명 페트병을 블랙야크에 제공하고, 블랙야크는 투명 페트병을 재활용해 만든 재생섬유로 의류를 생산하게 된다.

더불어 투명 페트병 분리배출 제도 정착 등 재활용 정책을 활성화하고 안정적인 자원순환체계를 구축하기 위해 앞장설 예정이다.

김선갑 구청장은 “투명 페트병 분리배출이 속히 자리잡아 재활용률을 높이는데 기여할 수 있기를 바란다”며 “우리의 작은 실천이 깨끗한 도시 조성을 위한 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이어 “구민들께서는 투명 페트병 배출 시 비우고 행구기, 라벨 제거, 찌그러트려 뚜껑 닫기 등 배출 수칙을 꼭 지켜주시길 바란다”라고 말했다.

한편, 구는 구청 직원들부터 투명 페트병 분리배출에 솔선수범하기 위해 부서별로 페트병 전용봉투를 지급하고 청사 내 집하장에 별도로 배출공간을 마련했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr