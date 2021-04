[아시아경제 장세희 기자]통계청은 13일 통계센터에서 2020년 기준 경제총조사를 앞두고 시도 통계책임관 회의 및 실시본부 현판식을 개최했다고 밝혔다.

통계청은 이날 회의에서 경제총조사의 기본 방향과 조사 규모, 주요 일정 등 계획을 설명했다.

통계청이 주관하고 지방자치단체가 실시하는 경제총조사는 산업 전반의 구조와 분포 등을 파악하기 위해 전국 사업체를 대상으로 5년마다 시행한다.

특히 이번 경제총조사에서는 표본조사를 도입해 응답 부담을 완화하고, 코로나19 대응을 위해 모바일 기기를 통한 인터넷 조사를 병행할 계획이다.

