드림어스컴퍼니는 SK텔레콤과 음원 서비스 'FLO' 이용권 제공 계약을 체결했다고 13일 공시했다. 계약금은 395억원 상당으로 드림어스컴퍼니의 지난해 연결 매출액의 17.47%에 해당하는 규모다.

