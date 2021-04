[아시아경제 이민우 기자] 일진머티리얼즈 일진머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 304,983 전일가 77,000 2021.04.13 14:03 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일[클릭 e종목]"일진머티리얼즈, 배터리 내재화 전략 영향無"금호석화 주총 D-1…박철완, 사내이사 진입 핵심변수로 close 는 '2차전지용 일렉포일(I2S 5㎛) 공급계약'을 체결했다고 13일 공시했다. 계약 상대방과 규모는 밝히지 않았다.

회사 측은 "계약 물량은 2차전지용 일렉포일(I2S 5㎛) 1200톤 (약400억원)으로 계약기간은 2021년 5월 1일부터 2022년 4월 30일까지다"라며 "이 물량은 현재 기준으로 고객사와 확정된 물량이며 진행 상황에 따라 증가 될 수 있다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr