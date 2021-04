진에어, '지니키친 프리미엄' 기내식 콘셉트 신메뉴 선봬

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 18,300 전일대비 350 등락률 +1.95% 거래량 197,866 전일가 17,950 2021.04.13 10:34 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 158억원 교환사채 발행…"운영자금 활용"진에어, 상반기 초특가 프로모션…김포~제주 왕복 2만원대최정호 진에어 대표 "올해 목표는 경영수지 최대 방어" close 는 기내식 콘셉트 냉장 가정간편식(HMR) '지니키친'의 프리미엄 라인 신메뉴를 출시했다고 13일 밝혔다.

신메뉴는 호주산 쇠고기 안심, 특제 소스, 채소 가니시, 모닝빵 등으로 구성된 '지니 스테이크'다. 지니 스테이크는 전자레인지 또는 오븐을 이용해 집에서도 쉽고 간편하게 스테이크 본연의 맛을 즐길 수 있다. 특히 프라이팬에 윗면, 아랫면을 각각 15초씩 한번 더 데워주면 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감을 완성할 수 있다.

진에어는 프리미엄 신메뉴 출시를 기념해 지니 스테이크 1개 구매 시 크림파스타 기내식 세트 메뉴를 추가로 증정하는 1+1 이벤트를 선착순 500명 대상으로 진행한다. 이달 29일까지 진에어X현대백화점 팝업 스토어를 운영해 지니 스테이크 신메뉴를 비롯한 비프 굴라쉬 파스타, 크림 파스타, 캐슈넛 치킨 등의 메뉴를 알릴 계획이다. 팝업 스토어는 현대백화점 더현대 서울점 22일까지, 현대백화점 무역센터점 23일부터 29일까지 운영한다.

진에어는 "앞으로도 고객의 취향에 따라 다양한 메뉴를 개발하고 고객과의 접점을 꾸준히 확대해서 기내식 콘셉트 간편가정식의 대표주자로 자리매김 하겠다"고 말했다.

